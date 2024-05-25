Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба Яга»

Сальдо показал кадры удара российского БПЛА по дрону ВСУ «Баба Яга» в зоне СВО

Беспилотник российских десантников одержал победу в воздушном бою над дроном ВСУ «Баба Яга» на Херсонском направлении. Видео с решающим тараном опубликовал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что оператор российского дрона заметил летящую «Бабу Ягу» к российским позициям — БПЛА собирался сбросить загруженные мины. Боец быстро оценил ситуацию и принял решение протаранить вражеский летательный аппарат заранее.

Свой беспилотник российский военный завел на удобную траекторию и атаковал вражеский дрон сверху. После падения «Баба Яга» взорвалась, но никакого вреда военным и постройкам на земле не причинила.

Ранее штурмовики Су-25 ударили авиационными ракетами по опорным пунктам и скоплениям украинских боевиков на участке группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. Кадры работы летных экипажей показало Минобороны.