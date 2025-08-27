Российские войска выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях в ДНР

Марочко: ВС России выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях в ДНР

Российские военные выбили противника из укрепрайонов на трех участках у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском в ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе», — сказал он.

По словам собеседника агентства, ВСУ оставили позиции в 1,5 километра прибрежной зоны реки Желобок, расширив этим межпозиционное пространство. Российские войска во время наступления заняли все лесополосы юго-восточнее Торского и продолжают продвигаться вперед.

Ранее Марочко заявил, что ВС России за несколько дней продвинулись на нескольких направлениях в Харьковской области. Также он отметил, что военные заняли более выгодные рубежи в Волчанске.