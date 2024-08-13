Российские войска уничтожили Су-27 и три пусковые установки на аэродроме ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении Су-27 и боевой технике на аэродроме ВСУ

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска нанесли удар по военному аэродрому Воздушных сил Украины, где уничтожили истребитель Су-27, три пусковые установки и радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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