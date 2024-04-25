Российские войска освободили поселок Соловьево в ДНР | 360°

25 апреля 2024, 20:54
Российские войска освободили поселок Соловьево в ДНР
Военкор Рожин сообщил об освобождении поселка Соловьево в ДНР
Расположенный на Авдеевском направлении поселок Соловьево перешел под контроль российских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Он опубликовал кадр с российским триколором на одном из разрушенных зданий.
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Telegram-канал «Военное дело» уточнил, что российские войска выбили украинских боевиков из населенного пункта. Сейчас на месте началась зачистка территории.
«Таким образом, Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево переходят под контроль российской армии на Авдеевском направлении», — резюмировали авторы сообщения.
О большом продвижении российских войск в Донецкой Народной Республике после освобождения Авдеевки в ходе коллегии заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Он напомнил, что за несколько дней военные освободили села Первомайское, Богдановка и Новомихайловка, а также расширили зону контроля в населенных пунктах Бердычи и Георгиевка. На всех этих участках действовали подразделения Южной группировки войск.
Специальная военная операция РФ на Украине
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