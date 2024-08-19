Вооруженные силы России освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка», — заявил собеседник агентства.

Рогов добавил, что подразделения ВСУ отступили в сторону населенного пункта Нелеповка. На Нью-Йорком подняли российский триколор.

После освобождения Нью-Йорку вернут прежнее название, он снова станет Новгородским. Украина переименовала поселок во время «декоммунистической» реформы.