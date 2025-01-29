Российские военные вышли в тыл ВСУ и сорвали засаду

Группа российских военных вышла в тыл бойцов Вооруженных сил Украины. Этот маневр помог обеспечить прибытие колонны ВС России в заданный район без потерь, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

В ведомстве отметили, что группу российских солдат возглавлял капитан Виктор Шалдин. Бойцы выполняли задание по обнаружению вооруженных формирований противника в определенном районе.

Во время передвижения по местности Шалдин заметил, что украинские боевики готовят засаду на предполагаемом пути российской колонны. Было принято решение атаковать противника.

Российские военнослужащие незаметно обошли боевиков ВСУ с тыла. Также маневру способствовали неровности рельефа. В итоге часть личного состава и техники врага была уничтожена.

В Минобороны добавили, что внезапные действия солдат ВС России не позволили подразделению ВСУ перестроиться в боевой порядок, чтобы отразить атаку.

Ранее стало известно об очередном подвиге российских военных в зоне спецоперации. Рядовой Иван Матюхин обнаружил готовящуюся засаду украинских боевиков и отразил их атаку.