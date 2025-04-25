Российские военные вынесли двоих тяжелораненых бойцов из-под огня ВСУ

Боец Вайс: прошли 10 км через туман, эвакуируя на себе двоих раненых сослуживцев

Российские военные эвакуировали тяжелораненых сослуживцев под прицелом ВСУ. Они прошли 10 километров в тумане, рассказал РИА «Новости» боец с позывным Вайс.

Сослуживцев эвакуировали военнослужащие 60-го отдельного мотострелкового батальона ВС России.

«Мы в туман выходили, проходили километров 10 за нашими двумя (ранеными — прим. ред.). В 250 метрах от них сидел противник, и мы их оттуда забирали», — рассказал Вайс.

По его словам, они несли сослуживцев на спине до точки эвакуации. У одного бойца было осколочное ранение глаза, второму перебило ноги. Вынесенные из-под огня противника военные уже проходят лечение.

Ранее в Минобороны России рассказали о подвиге рядового Михаила Беккерова, спасшем 10 раненых сослуживцев под вражескими обстрелами. Он оказал им экстренную медицинскую помощь, а потом вытащил их в безопасное место и на эвакуационной машине отвез в полевой госпиталь.