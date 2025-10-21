Российские военные уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ
Российские бойцы нанесли сокрушительный удар по подземным цехам в Днепропетровской области, где производили боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что взрывы прогремели в Павлограде и Павлоградском районе.
«Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты», — рассказал координатор подполья.
Лебедев добавил, что в нескольких случаях отмечалась работа российских дронов по складам с оружием и горючим, а также по узлам связи.
Одновременно ВС России ударили по цеху авиаремонтного предприятия ВСУ в Харькове, где собирали беспилотники самолетного типа.
Российские войска в ночь на 19 октября нанесли мощнейший удар по Украине и уничтожили военные цели. Самые массовые прилеты зафиксировали в Днепропетровской и Сумской областях.