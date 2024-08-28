Российские военные уничтожили группу азовцев на севере ЛНР

Офицер Марочко: ВС РФ уничтожили до взвода азовцев на севере ЛНР

Российские военные заманили группу азовцев* и уничтожили их на севере ЛНР. Об этом рассказал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

Во время разведки российские бойцы узнали, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов»* планирует штурм в районе Макеевки. Проанализировав информацию, ВС РФ решили временно оставить несколько передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания туда противника.

«Украинские боевики повелись на уловку и, зайдя на наши позиции, попали в огневой мешок», — рассказал Марочко.

Боевики «Азова»* вернулись с потерями на позиции, которые они занимали ранее. Предварительно, ВСУ лишились около взвода националистов.

В середине августа под Курском российские военные взяли в плен пять украинских боевиков. Среди них оказался участник нацбатальона «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.