Российские военные угнали украинский танк Т-72 | 360°

13 мая 2024, 11:03
Российские военные угнали украинский танк Т-72
Командир танкового батальона Горыныч: танкисты угнали у ВСУ танк Т-72 от Польши
Вооруженные силы Украины лишились переданного Польшей танка Т-72. Уроженец Курганской области, командир танкового батальона российской армии с позывным Горыныч сообщил об этом Ura.ru.
«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — сказал он.
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Военнослужащий показал журналистам буксировку танка по грунтовой дороге среди полей и фото из кабины. На приборной панели обнаружили надписи на польском языке.
В начале 2023 года власти Польши пообещали передать Украине роту немецких танков Leopard и объявили о создании международной коалиции по поставке тяжелой бронетехники в обход Германии. Украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин анонсировал запуск совместного производства танковых снарядов калибра 125 миллиметров.
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