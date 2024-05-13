Российские военные угнали украинский танк Т-72 | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 11:03 Российские военные угнали украинский танк Т-72 Командир танкового батальона Горыныч: танкисты угнали у ВСУ танк Т-72 от Польши Michael Brochstein/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины лишились переданного Польшей танка Т-72. Уроженец Курганской области, командир танкового батальона российской армии с позывным Горыныч сообщил об этом Ura.ru.

«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — сказал он.

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Военнослужащий показал журналистам буксировку танка по грунтовой дороге среди полей и фото из кабины. На приборной панели обнаружили надписи на польском языке.

В начале 2023 года власти Польши пообещали передать Украине роту немецких танков Leopard и объявили о создании международной коалиции по поставке тяжелой бронетехники в обход Германии. Украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин анонсировал запуск совместного производства танковых снарядов калибра 125 миллиметров.