Российские военные ударили по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ

Минобороны заявило об ударе по топливным складам ВСУ и цехам сборки БПЛА

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам временной дислокации военных ВСУ, складам горючего и цехам сборки беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что при ударе задействовали ударные беспилотные летательные аппараты, оперативно-тактическую авиацию, артиллерию и ракетные войска.

«Нанесено поражение цехам сборки БПЛА самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 156 районах», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 12 управляемых авиационных бомб.

Днем ранее российские войска поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.