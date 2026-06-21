Российские военные прорвали оборону ВСУ в Константиновке благодаря листве

Российские военные смогли прорвать оборону ВСУ в Константиновке в ДНР благодаря появлению листвы на деревьях. Противник лишился возможности контролировать воздушное пространство беспилотниками, рассказал ТАСС командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск с позывным ДЗ.

«Вся оборона у них зависит от круглосуточного контроля неба, так как они все контролируют, смотрят, летают. И как уже „зеленка“ пошла, все уже, деревья как начали цвести, и все уже, по зеленке уже заходим, свободно работаем», — сказал он.

Он отметил, что сопротивление пехоты ВСУ в городе составило около 50% от ожидаемого. При этом добавил, что у противника обученные подразделения, обеспеченные вооружением и техникой НАТО.

По его словам, российские военные уже на практике изучили тактику ВСУ, поэтому действуют более эффективно. В ходе штурмов и зачисток бойцы тщательно зачищают закрепленные за ними участки.

Ранее Минобороны опубликовало кадры освобождения Константиновки.