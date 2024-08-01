Российские военные поразили три пусковые установки ЗРК Patriot за сутки

Минобороны: ВС России поразили 3 установки Patriot и пункт управления БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Российские военные в течение прошедших суток поразили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, ВС России нанесли удары по железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасам и пункту управления беспилотниками.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация поразили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, пункт управления БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», — заявили в ведомстве.

Также средства ПВО сбили 61 беспилотный летательный аппарат, 14 реактивных снарядов HIMARS и оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Ранее Минобороны сообщило,  что экипаж вертолета Ка-52М ракетами «Вихрь» уничтожил «опорник» ВСУ.

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