Российские военные поразили три пусковые установки ЗРК Patriot за сутки

Российские военные в течение прошедших суток поразили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, ВС России нанесли удары по железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасам и пункту управления беспилотниками.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация поразили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, пункт управления БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», — заявили в ведомстве.

Также средства ПВО сбили 61 беспилотный летательный аппарат, 14 реактивных снарядов HIMARS и оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Ранее Минобороны сообщило, что экипаж вертолета Ка-52М ракетами «Вихрь» уничтожил «опорник» ВСУ.