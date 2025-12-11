Подразделения группировки войск «Север» освободили село Лиман в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт примыкает с юга к Волчанску.

Российские военные поразили подразделения тяжелой механизированной, механизированной, егерской, двух мотопехотных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны. Противник на этом участке фронта потерял за сутки до 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационную станцию и склад боеприпасов.

Об освобождении Волчанска президенту Владимиру Путину доложили вечером 30 ноября, а официально объявили на следующий день. Бои за город длились полтора года. Для освобождения города штурмовикам пришлось прокопать целую сеть тоннелей, в которых были и площадки для запуска беспилотников, и помещение для военнопленных.