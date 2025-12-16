Подразделения группировки войск «Запад» освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к югу от Купянска и к западу от Сватова в ЛНР.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в Харьковской области и ДНР, в том числе в Красном Лимане.

Противник на этом участке фронта потерял за сутки 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Накануне подразделения группировки войск «Восток» освободили Песчаное в Днепропетровской области.