Российские военнослужащие высоко оценили мобильность нового ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО

Российские военнослужащие провели испытания зенитного ракетного комплекса «Гибка-С», обеспечивающего противовоздушную оборону, в бою. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
ЗРК «Гибка-С» представляет собой две машины, на одной из которых размещена радиолокационная станция. Комплекс может поражать цели противника, котоые летят на высоте до пяти километров от уровня земли. Радиолокационная система обнаруживает их и передает экипажу. А потом военнослужащие используют автоматически наведенные координаты.
Бойцы отметили, что ЗРК «Гибка-С» очень мобильный и проходимый, что важно в условиях боя.
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