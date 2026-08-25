Российские солдаты устояли под 12 атаками FPV-дронов на ключевом рубеже обороны

Взвод под командованием младшего лейтенанта Азата Нафисуллина удержал ключевой рубеж обороны на одном из тактических направлений спецоперации на Украине. Бойцы отразили атаки БПЛА и не допустили прорыва, сообщила пресс-служба Минобороны.

Боевая задача группы солдат заключалась в том, чтобы удержать рубеж. Военнослужащие 12 раз подвергались атакам ударных FPV-дронов Вооруженных сил Украины.

Нафисуллин распределил сектора наблюдения и огня настолько эффективно, что солдатам удалось устоять. Противник получил отпор и не прорвался вперед.

Ранее российские силы атаковали портовую инфраструктуру Украины, использовавшуюся в военных целях. Они поразили логистические центры в районе Одессы, резервуары с горючим в порту «Южный» и другие объекты.