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    Российские солдаты устояли под 12 атаками FPV-дронов на ключевом рубеже обороны

    Фото: РИА «Новости»

    Взвод под командованием младшего лейтенанта Азата Нафисуллина удержал ключевой рубеж обороны на одном из тактических направлений спецоперации на Украине. Бойцы отразили атаки БПЛА и не допустили прорыва, сообщила пресс-служба Минобороны.

    Боевая задача группы солдат заключалась в том, чтобы удержать рубеж. Военнослужащие 12 раз подвергались атакам ударных FPV-дронов Вооруженных сил Украины.

    Нафисуллин распределил сектора наблюдения и огня настолько эффективно, что солдатам удалось устоять. Противник получил отпор и не прорвался вперед.

    Ранее российские силы атаковали портовую инфраструктуру Украины, использовавшуюся в военных целях. Они поразили логистические центры в районе Одессы, резервуары с горючим в порту «Южный» и другие объекты.