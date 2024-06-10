Российские саперы применили роботов для разминирования территории в Авдеевке

МО: российские инженеры вместе с роботами разминируют территорию в Авдеевке

Фото: РИА «Новости»

Российские инженеры активно применяют робототехнические комплексы для разминирования и расчистки территории в Авдеевке. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобороны.

«В Авдеевке военнослужащие инженерно-саперного подразделения <…> применили спецтехнику и робототехнические комплексы разминирования для очистки местности от взрывоопасных предметов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Для создания проходов в минных полях саперы применяют бронемашину разминирования «Корт-Б». На транспорте установлен колейный минный трал, который помогает обезвреживать не только противопехотные, но и противотанковые мины.

Также военные используют робототехнический комплекс «Уран-6». В нем предусмотрены пять разных сменных инструментов, позволяющих расчищать от взрывоопасных предметов разные типы грунтов. При этом сам сапер управляет машиной дистанционно, находясь на безопасном расстоянии.

Саперы работают и в Белгородской области. Военные ликвидируют последствия атак украинских боевиков круглосуточно.

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