Российские разработчики и Народный фронт представили дрон «Сибирячок-5»
Разработчики из России при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили дрон-разведчик «Сибирячок-5». Он на 95% выполнен из отечественных комплектующих и превосходит аналоги по времени и дальности полета почти вдвое.
«Сибирячок-5» делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 километров на высоте до тысячи метров.
«Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», — рассказал руководитель производства БПЛА «Сибирячок-5» компании «Гаскар» Александр.
Беспилотник представляет собой пятое поколение этой серии, его предшественник стал наиболее массово поставленным дроном в войска.
«Самое главное, что внутри дрона наше „железо“, а именно — платы. Если вы делаете платы, то никак не зависите ни от санкций, ни от поставщиков. Мы закупаем только комплектующие в виде чипов, резисторов и прочих компонентов, монтируем их сами», — добавил Александр.
Разработчики самостоятельно производят моторы что снижает из стоимость при сохранении характеристик. «Сибирячок-5» превосходит зарубежные дроны в своем классе. Полетное время достигает 60 минут на одному аккумуляторе и до 90 — на двух.
Еще одно изделие в линейке дронов — летающее крыло «Шторм».
«Данное изделие может нести на себе помимо камер различных модификаций дополнительное оборудование, например ретрансляторы. На данный момент в войска поставлено уже более 200 штук. Реакция у ребят только положительная», — рассказал руководитель группы проектов компании Вадим.
Грузовой дрон может транспортировать до 25 килограммов на расстояние до 20 километров. Он позволяет сохранить жизни бойцов и вести скрытую доставку.
Кулибин-клуб Народного фронта поддерживает серийное производство лучших разработок отечественных инженеров, благодаря чему удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств РЭБ, БПЛА и другую технику.