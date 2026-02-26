Российские разработчики и Народный фронт представили дрон «Сибирячок-5»

Разработчики из России при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили дрон-разведчик «Сибирячок-5». Он на 95% выполнен из отечественных комплектующих и превосходит аналоги по времени и дальности полета почти вдвое.

«Сибирячок-5» делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 километров на высоте до тысячи метров.

«Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», — рассказал руководитель производства БПЛА «Сибирячок-5» компании «Гаскар» Александр.

Беспилотник представляет собой пятое поколение этой серии, его предшественник стал наиболее массово поставленным дроном в войска.

«Самое главное, что внутри дрона наше „железо“, а именно — платы. Если вы делаете платы, то никак не зависите ни от санкций, ни от поставщиков. Мы закупаем только комплектующие в виде чипов, резисторов и прочих компонентов, монтируем их сами», — добавил Александр.

Разработчики самостоятельно производят моторы что снижает из стоимость при сохранении характеристик. «Сибирячок-5» превосходит зарубежные дроны в своем классе. Полетное время достигает 60 минут на одному аккумуляторе и до 90 — на двух.