Российские мотострелки рассказали о штурме Стрелечья в Харьковской области | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 05:17 Российские мотострелки рассказали о штурме Стрелечья в Харьковской области Балашов: ВСУ отступали и сдавались в плен при атаке Стрелечья войсками России РИА «Новости»

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Украинские боевики отступали и сдавались в плен группами, когда российские штурмовики заходили в поселок Стрелечье в Харьковской области. Подробности операции РИА «Новости» рассказал российский военный с позывным Балашов.

Он отметил, что к выполнению задачи военные подошли ответственно, проводили боевое слаживание подразделений и рекогносцировку местности с дронов. Перед началом штурма работали разведчики, они вскрывали огневые точки ВСУ и разминировали пути подхода.

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«Начали движение стремительным броском в направлении населенного пункта, на малой технике проехали и начали зачищать. Были пленные, были минированные участки», — добавил сослуживец Балашова с позывным Подвоз.

Российские бойцы рассказали, что солдаты ВСУ в начале поселка оказали небольшое сопротивление и быстро сдавались в плен.