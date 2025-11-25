Вооруженные силы России уничтожили технику и пехоту окруженных на Купянском направлении формирований ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные БПЛА и живую силу формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол», — отметили в министерстве.

Артиллеристы получили от операторов дронов координаты целей и быстро развернули пушки, открыв по врагу огонь осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности.

Ранее сообщалось, что после освобождение села Затишье в Запорожской области российские штурмовики смогли вплотную выйти к городу Гуляйполе.