Российские бойцы уничтожили канадскую боевую машину Senator в зоне СВО

Минобороны впервые сообщило об уничтожении канадской машины Senator в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Бойцы группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся серьезные потери противнику. По данным Минобороны, ВСУ лишились свыше 140 военных. Кроме того, они потеряли боевую бронированную машину Senator. Об уничтожении такой техники в российском ведомстве заявили впервые с начала СВО.

Поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии российские подразделения нанесли в районах Варваровки и Новоивановки (Запорожская область), а также Пречистовки и Нескучного (ДНР).

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, подчеркнули в Минобороны. Также украинские военные лишились канадской боевой бронированной машины Senator, четырех автомобилей, британской гаубицы FH-70, американской гаубицы М198 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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