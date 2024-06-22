Российские бойцы уничтожили канадскую боевую машину Senator в зоне СВО

Минобороны впервые сообщило об уничтожении канадской машины Senator в зоне СВО

Бойцы группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся серьезные потери противнику. По данным Минобороны , ВСУ лишились свыше 140 военных. Кроме того, они потеряли боевую бронированную машину Senator. Об уничтожении такой техники в российском ведомстве заявили впервые с начала СВО.

Поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии российские подразделения нанесли в районах Варваровки и Новоивановки (Запорожская область), а также Пречистовки и Нескучного (ДНР).

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, подчеркнули в Минобороны. Также украинские военные лишились канадской боевой бронированной машины Senator, четырех автомобилей, британской гаубицы FH-70, американской гаубицы М198 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».