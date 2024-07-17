РИА «Новости»: удары нанесли по подкреплению ВСУ близ Орехова и Гуляйполя

Подразделения ВС России нанесли удар по украинским бойцам, которые прибыли в качестве подкрепления в село Марфополе, расположенное близ Гуляйполя. Об этом со ссылкой на данные подполья сообщило РИА «Новости» .

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.

«Был нанесен удар по селу восточнее Гуляйполя — Марфополю. В данное село прибыло подкрепление бандеровцев в составе около роты. Теперь нужна эвакуация и новое подкрепление», — отметил он.

Также, по данным Лебедева, в связи с прибытием подкреплений ВСУ удары нанесли по Орехову и его окраинам в Запорожской области.

«Город Орехов и окраины получили хорошую порцию артиллерийских ударов, связанных с прибытием подкрепления к бандеровцам», — подчеркнул он.