Российские бойцы ударили по прибывшему подкреплению ВСУ в районе Орехова и Гуляйполя

РИА «Новости»: удары нанесли по подкреплению ВСУ близ Орехова и Гуляйполя

Фото: РИА «Новости»

Подразделения ВС России нанесли удар по украинским бойцам, которые прибыли в качестве подкрепления в село Марфополе, расположенное близ Гуляйполя. Об этом со ссылкой на данные подполья сообщило РИА «Новости».

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате погибли около 30 украинских военных, в том числе офицер-артиллерист.

«Был нанесен удар по селу восточнее Гуляйполя — Марфополю. В данное село прибыло подкрепление бандеровцев в составе около роты. Теперь нужна эвакуация и новое подкрепление», — отметил он.

Также, по данным Лебедева, в связи с прибытием подкреплений ВСУ удары нанесли по Орехову и его окраинам в Запорожской области.

«Город Орехов и окраины получили хорошую порцию артиллерийских ударов, связанных с прибытием подкрепления к бандеровцам», — подчеркнул он.

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