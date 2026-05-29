Военнослужащие группировки войск «Восток» обманули ВСУ и зашли с флангов при освобождении Добропасова в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Талант.

«Мы обманули противника, зашли с флангов — они этого, мягко говоря, не ожидали», — рассказал штурмовик.

Первая группа российских бойцов двигалась скрытно, ее перемещение координировали операторы дронов и командование. По словам Таланта, прошли тихо и не встретили сопротивления. Бойцы обошли реку Волчья и вышли к промышленной зоне, где располагались позиции ВСУ. Там уже формировали группы по два-три человека и освобождали Добропасово.

В районе населенного пункта находилось около 50 солдат ВСУ, россияне отрезали им пути подвоза подкреплений. Когда бойцы «Востока» закрепились на локации, украинские боевики попытались контратаковать.

Талант отметил слабую огневую подготовку украинских частей. Он заявил, что в стрелковом бою они «никакие».