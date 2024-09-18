Российские артиллеристы сбили Storm Shadow с помощью ЗРК «Тор-М2»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» ликвидировал в зоне проведения спецоперации англо-французскую ракету Storm Shadow. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные группировки войск «Центр» прикрыли расположение войск и освобожденные населенные пункты. Артиллеристы получили боевую задачу и совершили марш в заданный район для защиты воздушного пространства. Они обнаружили пуск ракеты и уничтожили ее, отметили в оборонном ведомстве.

«Цель была Storm Shadow. Перед ударом она поднимается, и в этот момент мы ее захватили, произвели пуск и попали», — рассказал командир расчета комплекса «Тор-М2» с позывным Саян.

Он добавил, что артиллеристы поражают разные цели, в том числе БПЛА и ракеты. Их обнаруживают с помощью современного радиолокационного оборудования на борту ЗРК.

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