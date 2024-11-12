Боевики ВСУ спрятали боевую машину пехоты рядом с мирными жителями в селе Плехово Курской области. Из-за этого артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса отменили стрельбу, сообщил ТАСС.
Военные свернули работы и ушли в укрытие, чтобы не подвергать опасности мирных жителей, рассказал агентству командир орудия с позывным Шани.
По его словам, украинские артиллеристы действуют по-другому: они открывают огонь при любом движении, даже если это были гражданские.
Украинская БПМ находилась в 60 метрах от мирных жителей. Российские военные учли маленькое расстояние, а также ветряную погоду, и не стали бить по цели.
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