Боевики ВСУ спрятали боевую машину пехоты рядом с мирными жителями в селе Плехово Курской области. Из-за этого артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса отменили стрельбу, сообщил ТАСС .

Военные свернули работы и ушли в укрытие, чтобы не подвергать опасности мирных жителей, рассказал агентству командир орудия с позывным Шани.

По его словам, украинские артиллеристы действуют по-другому: они открывают огонь при любом движении, даже если это были гражданские.

Украинская БПМ находилась в 60 метрах от мирных жителей. Российские военные учли маленькое расстояние, а также ветряную погоду, и не стали бить по цели.