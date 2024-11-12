Россиянам показали, как пользоваться приложением «Радар» для отправки сведений о БПЛА

Россияне могут помочь спецслужбам и военным быстрее находить и сбивать летящие в небе вражеские беспилотники, если скачают приложение «Радар». О том, как им пользоваться, специально для 360.ru рассказал специалист народного фронта, руководитель разработки программы Михаил Камышев.

Сообщения о БПЛА и подозрительных людях

По его словам, с помощью программы люди смогут отправлять сигналы об увиденных БПЛА. В главном меню приложения находится компас, благодаря ему можно определить направление. Чтобы заявить о происшествии, нужно нажать кнопку «Сообщить».

«Далее открывается фронтальная камера, делается фотография, нажимается кнопка „Подтвердить“. Далее можно оставить комментарий к сигналу, либо отправить без комментария. После нажатия на кнопку идет экран загрузки фотографии и уведомление, что скоро сигнал будет принят», — объяснил Камышев.

Сигналы можно подавать не только о беспилотниках. Перед отправлением нужно выбрать тип происшествия. Например, сообщить о ракетах, взрывах, закладчиках, людях в балаклавах.

«Во время атаки 10 ноября по Московской области было зафиксировано более 360 сигналов через приложение „Радар“. Они помогли в ликвидации беспилотников нашим компетентным органам», — отметил эксперт.

Геолокация и полезные разделы

Камышев добавил, что благодаря автоопределению региона, где бы пользователь ни находился, ему будут присылать уведомления от МЧС в зависимости от его местоположения.

«Россияне должны устанавливать приложение „Радар“, потому что благодаря ему они помогают нашим военным в ликвидации беспилотников и сохранять жизни мирных граждан», — заявил специалист.

Также в программе есть раздел гражданской обороны. В нем можно получить справочную информацию: как действовать при обстреле, как распознать БПЛА и и какие типы беспилотников бывают.