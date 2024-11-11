Россия не прекратит боевые действия, даже если западные страны разрешат Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться „стратегического поражения“ нашей страны. Мы же в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей», — процитировало его РИА «Новости».

Также Песков подчеркнул, что использование украинскими военными каких-либо конкретных видов западного оружия не изменит ход специальной военной операции. По его словам, динамика в зоне боевых действий понятна.

Ранее газета Telegraph сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России.

Политолог Вадим Сипров не исключил, что Запад решит подгадить вновь избранному американскому лидеру Дональду Трампу, пока он не вступил в должность президента, и попытается склонить администрацию президента США к неправильным и непродуманным действиям.