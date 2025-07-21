Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия доказательства использования Украиной токсичных химикатов. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Действительно, Россия передала значительный массив информации, доказывающей использование токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками киевским режимом против мирного населения и военнослужащих ВС России», — отметил Тарабрин.

По его словам, удалось подтвердить наличие на территории Украины лабораторий, которые занимаются производством отравляющих веществ. Это грубо нарушает положение Конвенции о запрещении химического оружия.

10 июля Украину обвинили в применении боевых отравляющих веществ.