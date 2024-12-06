У России никогда не было цели убивать людей, в отличие от властей Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
На вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта министр заявил, что киевский режим не разглашает эту информацию. В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что потери ВСУ составили 80 тысяч человек.
«На Украине происходит трагедия… Но мы никогда не ставили своей целью убивать людей. В отличие от украинского режима», — подчеркнул Лавров.
Собеседник Карлсона напомнил про условия, необходимые для мирного урегулирования конфликта. Одним из них он назвал отказ Украины от планов вступить НАТО. Также Лавров заявил, что Россия не будет мириться с гонениями на Украинскую православную церковь.
Россия не ставила целью СВО убийство людей — Лавров
«Убегают, когда видят меня». Лавров пожаловался на поведение европейцев
Россия так и не получила результаты анализов Навального — Лавров
Лавров назвал условия мира на Украине
Конфликт на Украине — гибридный. Лавров назвал третьего участника противостояния
Россия не собирается уничтожать украинский народ — Лавров
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте