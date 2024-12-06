Лавров: в отличие от Украины Россия никогда не ставила целью убивать людей

У России никогда не было цели убивать людей, в отличие от властей Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

На вопрос о числе погибших с обеих сторон конфликта министр заявил, что киевский режим не разглашает эту информацию. В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что потери ВСУ составили 80 тысяч человек.

«На Украине происходит трагедия… Но мы никогда не ставили своей целью убивать людей. В отличие от украинского режима», — подчеркнул Лавров.

Собеседник Карлсона напомнил про условия, необходимые для мирного урегулирования конфликта. Одним из них он назвал отказ Украины от планов вступить НАТО. Также Лавров заявил, что Россия не будет мириться с гонениями на Украинскую православную церковь.