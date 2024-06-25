Россия не прекратит спецоперацию на период возможных переговоров с Украиной

Лавров: Россия не поставит СВО на паузу во время переговоров с Украиной

Россия не прекратит проведение спецоперации на период переговоров с Украиной, если они состоятся. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии.

«Мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать спецоперацию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — привел его слова ТАСС.

Глава МИД заявил также, что реалии на земле меняются не в пользу Украины, сообщил RT. Лавров призвал проанализировать «цепочку ситуаций», когда мирные предложения отвергались, а ситуация для ВСУ все ухудшалась.

Ранее министр отмечал, что Россия готова гарантировать участникам процесса урегулирования украинского конфликта соблюдение их интересов в сфере безопасности, если сама получит такие гарантии.