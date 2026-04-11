Россия и Украина обсудят поиск без вести пропавших и воссоединение семей

Омбудсмены России и Украины обсудят воссоединение семей и поиск пропавших без вести. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Важно и на нашей территории поискать тех, кого ищут родные с Украины, и, конечно, мы будем искать из числа без вести пропавших в лагерях на территории Украины, в лагерях для военнопленных», — заявила Москалькова.

Также омбудсмен рассказала о подготовке к воссоединению семей из двух стран. В распоряжении уже есть 16 заявок. Как сказала омбудсмен Sputnik, сделать это тяжело, потому что граница закрыта и у людей нет документов, поэтому нужно договориться о логистике.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что завтра все российские военнопленные получат куличи и возможность пообщаться со священником, как это планировалось ранее. Такая же акция пройдет в России. По ее словам, президент Владимир Путин уделяет особое внимание подобным гуманитарным вопросам.