Коц: прошел обмен телами между Россией и Украиной в формате 1000 на 30

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц .

«Россия передала Украине очередную тысячу ее мертвых „захистников“. На Родину возвращаются 30 наших героев», — написал он в Telegram-канале.

По словам военкора, российская сторона уже вернула киевскому режиму более 10 тысяч тел.

«И это не предел. Их КамАЗами из-под Покровска», — подчеркнул Коц.

В Минобороны данные по обмену погибшими пока не подтверждали.

Во время десантирования в Покровске (Красноармейске) боевики ГУР Украины стреляли по своим. Конкретной задачи им не ставили. Большую часть высадившихся спецназовцев уничтожили.