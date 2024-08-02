Росгвардейцы из Коломны отправят 500 килограммов гумпомощи в зону СВО

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. В ближайшее время груз направят адресатам.

Вместе с волонтерским движением «Помощь фронту» росгвардейцы собрали продукты, предметы первой необходимости и теплые вещи. Более 500 килограммов гуманитарного груза в ближайшее время доставят в зону СВО.

Росгвардейцы регулярно становятся участниками гуманитарных акций. Недавно сотрудники Подольского отдела тоже собрали посылки для бойцов СВО.

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