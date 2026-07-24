Росатом: МАГАТЭ отреагировало на убийство главного инженера ЗАЭС без критики

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прокомментировало убийство главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его процитировал ТАСС .

Глава госкорпорации уточнил, что агентство воздержалось от адресной критики. Оно назвало неприемлемыми атаки на ядерный объект и персонал.

«К сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало, но мы будем настойчиво ставить эти вопросы», — подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что Росатом продолжит информировать о происходящем все человечество, в том числе лидеров западных стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз не позволяет МАГАТЭ и другим профильным организациям профессионально реагировать на удары Украины по атомным электростанциям.