Населенные пункты Романовка в Донецкой Народной Республике и Новодаровка в Запорожской области перешли под контроль российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Романовку освободила Южная группировка войск. Ее бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Константиновки, Дачного и Славянска.

Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей и станцию РЭБ. Также на этом участке удалось уничтожить украинский полевой склад боеприпасов.

Подразделения «Востока» взяли под контроль Новодаровку, поразив формирования мехбригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Разлива, Комара и Октября. Российские бойцы отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Украинские боевики лишились до 155 военнослужащих, танка, четырех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и САУ «Акация».