Рок-группа «Белые медведи» выступит в Одинцове

В Одинцовском округе состоится выступление известной рок-группы. Бесплатный концерт пройдет в эту субботу в Центре культуры и творчества «Кубинка».

Коллектив «Белые медведи» выйдет на сцену 7 февраля в 18:00. Музыканты исполнят свои песни и каверы на композиции русских рок-исполнителей.

Группа уже заслужила признание в Мурманской области. Музыканты часто выступают на фестивалях и даже ездят с концертами в зону СВО. Например, в сентябре они дали 15 акустических выступлений прямо на передовой.

«Мы хотим говорить с молодежью о важном — о силе, дружбе и ответственности. Для этого создали проект „Во имя жизни, смерти вопреки“, — рассказали участники рок-коллектива.

Проект поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.