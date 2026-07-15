Родственнице участника СВО оказали юридическую помощь в Солнечногорске

14 июля в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска состоялся личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. За консультацией обратилась сестра военнослужащего, которой требовалась помощь в вопросе исполнительного производства, касающегося ее брата.

Во время приема адвокат ассоциации подробно разъяснил порядок дальнейших действий при взаимодействии с судебными приставами. Женщине рекомендовали оформить через сервис «Госуслуги» справку участника СВО и кредитную историю, а также подготовили проект письма в Федеральную службу судебных приставов. Рассмотрение вопроса остается на личном контроле ассоциации до его полного решения.

«В Ассоциации ветеранов СВО ежедневно помогают десяткам семей. Сюда приходят бойцы, их жены и дети, мамы и папы, братья и сестры. Кому-то нужна поддержка в быту, кто-то столкнулся с юридической ситуацией, а кто-то сам предлагает содействие. Ни одно обращение не оставляем без внимания и прикладываем все усилия, чтобы быть рядом. Наша забота о семьях помогает ребятам на фронте сосредоточиться на боевых задачах», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска оказывает комплексную поддержку участникам спецоперации и их близким. Здесь помогают с юридическими и психологическими вопросами, содействуют в реабилитации, адаптации, оформлении льгот, трудоустройстве, обучении и повышении квалификации. Кроме того, организация проводит совместные досуговые мероприятия, праздники и мастер-классы. Ассоциация находится по адресу: улица Красная, дом 22а, 1-й этаж.