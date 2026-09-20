Родственники участника СВО стали наблюдателями на выборах в Можайском округе

В деревне Большое Тесово на избирательном участке № 1634 за ходом голосования следят наблюдатели, чей жизненный опыт и неравнодушие вызывают особое уважение. Среди них — члены семьи военнослужащего, староста и многодетная мама.

Одна из них — Лариса Безина, староста поселка дома отдыха Красный Стан. Также на участке работают Лилия и Елизавета Быковские — родственницы участника специальной военной операции. Их присутствие в качестве наблюдателей — это дань уважения к тем, кто сегодня защищает интересы страны. Еще один наблюдатель — Наталья Чертовских, многодетная мама.

Всего на время выборов в Государственную думу и Московскую областную Думу на территории Можайского муниципального округа задействовано более 400 наблюдателей. Это представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов и неравнодушные жители.