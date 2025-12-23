Родственники погибших героев СВО получили госнаграды в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска прошла церемония вручения государственных наград. Родным героев, отдавших жизни при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, передали ордена Мужества и медали «За Отвагу!».

Почтить память бойцов пришли матери, отцы, вдовы и другие близкие родственники, первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик, военный комиссар Солнечногорска Олег Слабоспицкий, настоятель Михаило-Архангельского храма в деревне Вертлино протоиерей Дионисий Артемьев. Героев почтили минутой молчания.

В официальной части присутствующие выразили соболезнования, отметили героизм и мужество погибших.

«Мы отдаем дань уважения сыновьям, мужьям, братьям — их мужеству, стойкости, преданности Родине. Они сражались за мир, безопасность и суверенитет страны. Наш долг — не только пронести и увековечить память о наших героях, но и быть рядом с вами. Мы окажем всевозможную помощь, чтобы облегчить вашу жизнь и разделить трудности», — обратился первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

За поддержкой участники спецоперации и члены их семей могут обращаться в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска. Организация находится по адресу: улица Красная, дом 22 А, торговый центр «Солнечный», первый этаж.