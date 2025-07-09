Родным участников СВО в Серпухове вручили медали за помощь фронту

Глава Серпухова вручил медали «Мать защитника Отечества» и «За помощь фронту» родным участников СВО. Награждение прошло по инициативе временно исполняющего обязанности командира войсковой части, гвардии подполковника Г. А. Секунов.

Елене Кирюхиной вручили медаль «Мать защитника Отечества». Ее сын Никита после срочной службы подписал контракт и отправился добровольцем в зону СВО. Награда, учрежденная для матерей участников СВО, — признательность за воспитание защитников Родины.

Екатерину Егорову наградили медалью «За помощь фронту». Ее супруг Александр мобилизован в 2022 году, и уже три года служит в звании ефрейтора. Екатерина работает учителем начальных классов и участвует в общественной жизни Серпухова, возглавляя волонтерское движение «Территория Z», созданное женами мобилизованных.

Наградить отличившихся женщин предложил временно исполняющий полномочия командира войсковой части, гвардии подполковника Г. А. Секунов.

«Гордимся нашими героями и их семьями. Сила духа и поддержка близких — важнейшая опора в эти непростые времена», — отметил Алексей Шимко.