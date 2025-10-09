Родные бойцов СВО смогут вне очереди обращаться в органы власти Подмосковья

Московская областная дума расширила перечень лиц, которые имеют право на внеочередной прием в органах власти и государственных учреждениях региона. В список вошли семьи участников специальной военной операции.

Решение приняли в рамках 119 заседания.

«Мы с глубоким уважением и благодарностью относимся к тем, кто сегодня защищает нашу Родину. Но не менее важно поддерживать тех, кто остается дома. Зачастую им срочно нужно решать вопросы, связанные с оформлением документов, получением льгот и прочим. Предоставляя им право на внеочередной прием, мы еще раз подчеркиваем, что все их вопросы — в центре внимания», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Вне очереди посетить личный прием в установленные дни и часы имеют право следующие категории жителей Подмосковья: