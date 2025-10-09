Родные бойцов СВО смогут вне очереди обращаться в органы власти Подмосковья
Московская областная дума расширила перечень лиц, которые имеют право на внеочередной прием в органах власти и государственных учреждениях региона. В список вошли семьи участников специальной военной операции.
Решение приняли в рамках 119 заседания.
«Мы с глубоким уважением и благодарностью относимся к тем, кто сегодня защищает нашу Родину. Но не менее важно поддерживать тех, кто остается дома. Зачастую им срочно нужно решать вопросы, связанные с оформлением документов, получением льгот и прочим. Предоставляя им право на внеочередной прием, мы еще раз подчеркиваем, что все их вопросы — в центре внимания», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Вне очереди посетить личный прием в установленные дни и часы имеют право следующие категории жителей Подмосковья:
- ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;
- инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
- инвалиды первой и второй групп или их законные представители;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- участники специальной военной операции и их родственники;
- многодетные семьи.