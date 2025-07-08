Родителям участника СВО ко Дню семьи, любви и верности вручили медаль в Коломне

Николай и Асия Окружновы из Коломны отметили 50-летие совместной жизни. В честь праздника им вручили памятную медаль «За любовь и верность».

Супруги познакомились в Семипалатинске в 1971 году, поженились, воспитали дочь и сына, а сейчас растят пятерых внуков. Николай трудился на предприятиях города, а Асия работала фельдшером-лаборантом в гематологическом отделении Коломенской центральной районной больницы.

Их сын Александр — выпускник Коломенского высшего артиллерийского училища, боевой офицер, подполковник. Они воевал в Чечне, Южной Осетии, Абхазии и Сирии. Во время проведения специальной военной операции Александр командовал артиллерией 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Боец погиб 28 февраля 2022 года, его посмертно наградили орденом Мужества.

Семья активно поддерживает фронт и отправляет гуманитарную помощь военнослужащим. В День семьи, любви и верности на фестивале «Ромашковое счастье» руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев и начальник управления образования Янина Щеглова вручили Николаю и Асие медаль «За любовь и верность».

По словам Алексея Каратеева, семья — это надежный тыл.

«Поддержка близких, родительская забота, супружеская любовь — это то, что дает силы нашим ребятам, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — добавил руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.