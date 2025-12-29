Родителям погибшего разведчика в Наро-Фоминске вручили орден Мужества

Иван был разведчиком. Он погиб при выполнении воинского долга в ноябре 2024 года.

Орден Мужества, которым Ивана наградили посмертно, вручили его родителям.

«Тишина в зале была красноречивее любых слов, а в глазах отца и матери читалась одновременно бесконечная скорбь и гордость за сына, который сделал самый главный в жизни выбор. Иван был из тех, на ком держится страна. Тихих, решительных, профессионалов своего дела. Такие мужчины не уходят бесследно. Их подвиг навсегда остается в памяти народа, становясь нравственным ориентиром и суровой правдой о цене мирного неба», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Наро-Фоминск.