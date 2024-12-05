Рюкзак морпеха Струны стал экспонатом музея Вооруженных сил России

Музей Вооруженных сил России пополнился новым экспонатом. Экспозиции украсил красный рюкзак знаменитого морского пехотинца Струны. Его передала певица Юта, получившая сумку в подарок. Об этом сообщает RT .

По опубликованной информации, передача рюкзака прошла в торжественной обстановке. Церемонию посетил сам Струна. На мероприятии также присутствовали Герой России Иван Жарский и Дмитрий Кутенков. Они тоже передали свои личные вещи в музей российской армии.

Отмечается, что 24-летний Струна служит в зоне специальной военной операции с самого первого дня боевых действий. Сейчас он является командиром штурмовиков.