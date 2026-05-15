Рябиновую аллею в честь бойцов СВО посадили в Красногорске

Новая точка притяжения, полная памяти и гордости, появилась в поселке городского типа Сабурово. В честь ветеранов и участников специальной военной операции высадили рябиновую аллею.

Акцию организовала Ассоциация ветеранов СВО Московской области. Выбор рябины сделали не случайно.

«Здесь заложен глубокий смысл. Потому что грозди красной рябины ассоциируются с горящими сердцами. Пока мы помним, память жива», — отметила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Депутат Государственной думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов рассказал, что эта аллея стала первой в регионе, высаженной в честь участников специальной военной операции. «Задача очень простая: чтобы помнили то, что ребята делают, помнили подвиг», — сказал Сергей Колунов.

Акция стала для жителей Красногорска символичной. Во многих семьях округа есть свой герой — ветеран Великой Отечественной войны или специальной военной операции.