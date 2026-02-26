Рисунки детей участников СВО разместили в автобусах Подольска

В честь бойцов специальной военной операции в Подольске организовали особую акцию. В автобусах и троллейбусах разместили работы юных жителей округа, посвященные их отцам-героям.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что в этих рисунках выражены искренние детские чувства: любовь, уважение и поддержка.

«Для ребят это возможность выразить гордость за своих пап, а для всех нас — еще раз поблагодарить тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг. Сегодня годовщина начала специальной военной операции. Все это время мы едины со своей страной и президентом. В верности выбранного курса и правильности принятых решений нет и не может быть никаких сомнений. Это наш исторический выбор — Россия не оставляет своих в беде», — рассказал руководитель муниципалитета.

Он поблагодарил военнослужащих, которые защищают своих сограждан и выразил уверенность, что только сплоченность поможет пройти этот путь.