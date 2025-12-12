Владимир Зеленский действительно мог приехать к точке в окрестностях Купянска, с которой снял разошедшиеся по украинским СМИ кадры, на несколько минут ради пиара. Такое мнение в Telegram-канале высказал блогер Юрий Подоляка.

По словам Подоляки, место съемки российские военные пока не вернули под контроль — оно находится к юго-западу от города, со стороны села Соболевка. Технически обезопасить небо на короткий срок ради съемки, по его мнению, возможно.

При этом такой риск для Зеленского полностью оправдан, поскольку ситуация для него сложилась тяжелейшая и внутри страны, и на внешнем треке.

«Ему кровь из носу нужна „перемога“. Любая, пусть и во многом виртуальная. Главное, чтобы в нее поверили „здесь и сейчас“», — подчеркнул Подоляка.

При этом достоверной информации о подлинности видео нет. Военкор Юрий Котенок считает, что Зеленский выложил кадры, снятые заблаговременно.

По мнению Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», главу киевского режима вообще могли снять вдалеке от Харьковской области — в павильоне на фоне зеленого экрана.