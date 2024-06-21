«Ридус» опубликовал полное видео атаки «Эспаньолы» на ВСУ

88-я РДБр «Эспаньола» поделилась полным видео атаки на военнослужащих ВСУ, в результате которой у одного из солдат начали дымиться штаны. Кадры оказались в распоряжении «Ридуса».

На них видно, как украинских бойцов атаковали с дрона. На них сверху сбросили гранату, которая попала точно в цель.

На кадрах видно, как у одного из бойцов после атаки задымились штаны. В «Эспаньоле» отметили, что, по их данным, это были военнослужащие одного из элитных подразделений ВСУ.

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Бриг, Нева, фейерверк и концерт. Как пройдут «Алые паруса — 2024»

В Норильске начали монтаж новой печи на НМЗ

Пешка Ле Пен или будущий премьер Франции? Кто такой Жордан Барделла

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте