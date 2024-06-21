«Ридус» опубликовал полное видео атаки «Эспаньолы» на ВСУ
88-я РДБр «Эспаньола» поделилась полным видео атаки на военнослужащих ВСУ, в результате которой у одного из солдат начали дымиться штаны. Кадры оказались в распоряжении «Ридуса».
На них видно, как украинских бойцов атаковали с дрона. На них сверху сбросили гранату, которая попала точно в цель.
На кадрах видно, как у одного из бойцов после атаки задымились штаны. В «Эспаньоле» отметили, что, по их данным, это были военнослужащие одного из элитных подразделений ВСУ.
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