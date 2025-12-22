«Ридус» опубликовал интервью, взятое у командира «Эспаньолы» Орлова в начале СВО

Сегодня, 22 декабря, в столичном храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с командиром добровольческой бригады «Эспаньола» Станиславом Орловым. « Ридус » опубликовал интервью, взятое у бойца еще в начале СВО.

В беседе военный рассказывал о своей жизни, причинах участия в СВО, а также различных моментах боев. Кроме того, он объяснил, как объединение умудрялось побеждать, несмотря на численное превосходство ВСУ.

«За счет всяких интересных маневров. Например, когда у нас только появился первый танк, мы на определенном участке специально гоняли его туда-сюда всю ночь, фары зажигали, чтобы создать у противника иллюзию массовости такой техники в нашем распоряжении», — поведал Орлов.

По его словам, на той же территории вдоль дороги были выставлены железные трубы, напоминающие танковые стволы. Уже при изучении добытых карт противника выяснилось, что данное место значилось как огромный укрепрайон.